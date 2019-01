Miskimmon lar handlingen utspille seg om bord på en ubåt under andre verdenskrig. Hun sier ubåten er en metafor på alt som blir undertrykket. I Billy Budd handler det om hemmeligheter, undertrykte følelser og skjult homofili. Benjamin Britten var selv homofil, og komponisten levde i en tid da homoseksualitet var forbudt i England.

– Britten levde et stressende dobbeltliv. Vennene hans visste at han var homofil, og han hadde både et kunstnerisk og privat partnerskap med tenoren Peter Peras.