Etter bare noen dager på skolen Kings Dominion får Marcus sin første hjemmelekse: «Gå ut og drep noen som fortjener det». I løpet av natten skal han finne, drepe og fjerne et offer, ellers blir det gjensitting neste skoledag.

Ikke overraskende betyr gjensitting at man også blir jaget av to maskerte drapsmenn. Ungdomsserien Deadly Class, lagt til Reagans USA på tidlig 80-tall, trykker gassen i bånn fra første sekund, og gjør hva den kan for å skru opp sjokkfaktoren.