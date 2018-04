Jon Michelet døde fredelig og rolig sent lørdag kveld, med sin nærmeste familie til stede.

– Han var dypt elsket, og han kommer til å bli dypt savnet, sier hans kone Toril Brekke på vegne av familien.

Michelet har de siste årene vært kreftsyk og fikk i fjor sommer et tilbakefall.

Fakta: Jon Michelet Født i 1944, debuterte som forfatter i 1975 med romanen Den drukner ei som henges skal. Har siden utgitt en lang rekke romaner, krimbøker, skuespill, en barnebok, ungdomsbøker, debattbøker og fem bøker fra VM i fotball fra 1982 til 1998 sammen med Dag Solstad. I sitt yrkesaktive liv har Michelet vært sjømann, bryggearbeider, journalist, forlagssjef i Oktober og redaktør av Klassekampen. Enkelte av Michelets bøker er filmatisert, og han er oversatt til en rekke språk, blant annet engelsk, tysk, nederlandsk, spansk, japansk og de nordiske språkene. Kilde: Oktober forlag

Fakta: Michelets litterære priser 2017 – Erik Byes minnepris 2016 – Anders Jahres Kulturpris 2015 – Norsk sjøoffisersforbunds hederspris 2013 – Østfoldprisen 2009 – Statens stipend for eldre fortjente kunstnere 2001 – Rivertonprisen 1991 – Språklig samlings litteraturpris 1981 – Rivertonprisen Kilde: Oktober forlag

Skrev om fotball-VM med Dag Solstad

Den populære forfatteren og samfunnsdebattanten har i flere tiår vært en av Norges mest kritikerroste, mestselgende og produktive. Michelet debuterte litterært i 1975 med kriminalromanen Den drukner ei som henges skal. Han har utgitt romaner, barnebøker, skuespill og sakprosa. Sammen med Dag Solstad har han siden 1982 utgitt en serie bøker om fotball-VM.

Boken Orions belte ble filmet i 1985, og flere av Michelets kriminalromaner med Wilhelm Thygesen i hovedrollen ble brukt som grunnlag for en dramatisering for NRK TV.

Jan Tomas Espedal

De siste årene ga han ut storverk om norske sjøfolks heroiske innsats under 2. verdenskrig. De fem første bindene i verket En sjøens helt er trykket i 750 000 eksemplarer. Dette gedigne verket blir, ifølge hans forlag, stående for ettertiden som den store, norske sjøromanen.

For sitt arbeid med å hedre krigsseilerne ble Jon Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbund hederspris i 2015 og Anders Jahres kulturpris i 2016.

Jon Michelet skrev til det aller siste, og rakk å fullføre det sjette bindet med tittelen Krigerens hjemkomst. Den kommer ut til høsten.

– Jon gjorde en enorm kraftanstrengelse på slutten for å bli ferdig med siste bind om krigsseilerne, og han var veldig stolt og lettet over at han klarte det, sier Toril Brekke.

Romanserien «En sjøens helt» har fått mange av krigsseilerne til å lette på sløret. For Jon Michelet er det nesten blitt et lite dugnadsprosjekt.

– En bauta som har gått bort

Det litterære miljøet i Norge er i sorg.

– For oss kolleger i krimlitterære Norge er det en bauta som nå har gått bort. Sammen med Gunnar Staalesen var Michelet på 1970-tallet med på å bane veien for den nye norske krimbølgen. Men Jon var mer enn bare en krimforfatter. Han var også en samfunnsengasjert og en politisk opptatt mann. Jeg husker ham også som en varm og god kollega, sier forfatter Tom Egeland til NTB.

Forlagssjef Ingeri Engelstad beskriver på vegne av Oktober Jon Michelet som et menneske som hadde en solidaritet og et engasjement som aldri hvilte.

– Han var en uvanlig raus person, full av fortellinger og kunnskap om en forbløffende mengde emner. Hans bortgang er et stort tap for norsk litteratur.