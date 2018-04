Minneord: Poeten Arnold Eidslott er død

Arnold Eidslott ble født i Ålesund i 1926 og ville fylt 92 år 10. juni i år. Han var telemontør av yrke og poet av legning og gjerning. Fra 1986 fikk han statens æresstipend, og han har mottatt flere priser for sin poesi.

Eidslott debuterte som poet i 1953 med Vinden taler til den døve. Han ga ut sin siste samling nye dikt i 2012, Postludium. Det ble i alt ut 26 diktsamlinger, i tillegg kommer flere dikt i utvalg. Rik er den som eier en diktbok av Arnold Eidslott.

Respekt for Gud

Dikterens respekt for historien var stor, respekten for kunsten enda større. Og størst var respekten for Gud. Han blir påkalt og finner sted overalt i denne poetens linjer. Det er poesiens kunststykke, å påkalle det bortvendte og få det til å finne sted i diktet.

Eidslott har diktet mye om historiske hendelser og portrettert Paul Celan, Henrik Wergeland, Ingeborg Bachmann, Tolstoj, Dostojevskij, Mozart, Bach og mange flere.

Portrettene og de historiske diktene heves opp fra sin tilknytning til fortiden og blir nåtid for leseren, for eksempel i dette taktfaste og liksom heseblesende titteldiktet fra Det forlatte øyeblikk (1978):

«Øyeblikket er inne/ Lyset utfordrer mørket/ Ikke i går eller i morgen/ De døde forlater gravene/Øyeblikket er inne/ Forhenget er revnet (...)/ Kjærligheten brenner/ Ikke i dag eller i morgen/Det brenner i tårnet/ Øyeblikket er inne»

Selv når denne poeten nær sagt er helt nedpå og ganske enkelt beskriver kroppskontakt og kjærlighet, knytter han opplevelsen til kristne forestillinger det var helt naturlig for Eidslott å tro på og dikte etter:

Nok engang din hånd i min

Nok engang tilgivelse og nærhet

Nok engang huset tømret fra grunnen

Nok engang kom du oss nær

Nok engang du tause medviter

Nok engang dryppet det fra såret

Med Arnold Eidslott er det ikke bare et menneske og en poet som er gått bort. En hel epoke har gått ut av tiden. Forestillinger han var lommekjent i, er i dag fremmede for mange. De ligger nedlesset bak den k-en som er truet i KRLE.

Ordpiruetter

Samtidskritikken kan være krass når Eidslott sabler ned ordpiruetter og tomt snakk, og man føler seg selvsagt truffet:

Ikke et ord var sagt

Ingen hadde sagt noe ingen

Hvert eneste ord var uten substans her

Det var kanskje slik han følte det på poesiseminar på Høvikodden kunstsenter, mot slutten av 1980-årene en gang. Norske og danske poeter leste dikt og diskuterte om det var forbi med modernismen, og om vi sto midt oppi postmodernismen. Det var åpenbart sent for modernismen, men var det for sent?

Da reiste dikteren seg.

Arnold Eidslott reiste seg.

I blådress, hvitskjorte og klakkende lakksko skred han gjennom benkeradene. Klikk, klakk, klakk, sa det.

Arnold Eidslott la en hånd omkring mikrofonen, bøyde hodet og la munnen mot taletuten.

«Det er ikke snakk om modernisme eller postmodernisme. Diktning dreier seg ikke om ismer og dismer. Dikting er ånd. Dikting er et kall. Fremdeles er diktning ånd og kall.»

Sa Arnold Eidslott.

Det var alt han sa.

Og det var Alt nok, for å sitere hans dikterbror Søren Ulrik Thomsen i Danmark.

Og så skred han ned i salen igjen, med hvitskjorte, klakkende lakksko og blådress.

Ingen fant grunn til å kommentere det han sa. Mer ble ikke sagt på festivalen, annet enn takk for nå og lykke til med poesien og fremtiden. Mer var ikke nødvendig å si.

Arnold Eidslott har sagt sitt. Vi lyser fred over dikterens minne.

*** Kilder foruten Eidslotts dikt: Jan Inge Sørbø: Høstet på himlens skråninger, Oslo 1996 og Asbjørn Aarnes og Helge Nordahl (red.) Hellig hav, Oslo 2000.