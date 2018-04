– Som republikaner er jeg glad for at vi for en gangs skyld har nytte av kongen, sier Aftonbladets kommentator Åsa Linderborg i en TV-sending om den nyeste utviklingen i konflikten rundt Svenska Akademien.

Bakgrunn: I 232 år har de i all stillhet nytt godt av makt, penger og prestisje. Men nå er Svenska Akademien i ferd med å bli innhentet av virkeligheten.

Onsdag skrev det svenske slottet i en pressemelding at Akademiens beskytter, Carl XVI Gustaf, hadde tatt en beslutning.

Han endrer nå reglene slik at medlemmene kan forlate Akademien om de skulle ønske det. Også medlemmer som ikke har deltatt i arbeidet på mer enn to år, skal anses for å ha sluttet.

Første offisielle oppsigelse

– Kongen ser dette som en del av løsningen på situasjonen i Akademien, sier informasjonssjef ved hoffet, Margareta Thorgren i pressemeldingen.

Flere medlemmer har de siste ukene trukket seg i protest mot håndteringen av saken der en «kulturprofil» med nær tilknytning til Akademien er anklaget for overgrep. Da den faste sekretæren Sara Danius ble presset til å trekke seg, var bare elleve medlemmer igjen. Ifølge reglene kan ikke Akademien peke ut nye medlemmer om de er færre enn tolv.

Ifølge Aftonbladet kom regelendringene etter et hemmelig møte på slottet mellom kongen, fungerende akademisekretær Anders Olsson og riksmarskalk Svante Lindqvist.

– Kongen har gjort en klok inngripen, sier akademimedlem Lotta Lotass som i dag sendte sin offisielle søknad om å tre ut, skriver Dagens Nyheter.

I likhet med Kerstin Ekman har hun ikke deltatt i møter på flere år. Begge står fortsatt på den offisielle listen over medlemmer, fordi man tidligere var utpekt på livstid.

– Glad det ikke var regjeringen

Statsviter Nils Gustafsson sier til Svenska Dagbladet at han mener det er problematisk at monarken har blandet seg inn i saken. Han påpeker at det finnes en rekke ulike akademier som ble stiftet av kongelige på 1700-tallet, men at deres nåværende regler bestemmes av regjeringen.

Flere mener at heller ikke regjeringen er nøytrale. Spesielt ikke etter at flere ministre åpent har støttet avgåtte Sara Danius.

– Jeg mener det bør være avstand mellom Svenska Akademien og kulturdepartementet og den svenske regjeringen, sier Aftonbladets Åsa Linderborg.

Hun sier de fleste svensker mener kongen ikke skal si eller gjøre noe, men «bare være». Hun er likevel glad for at det var kongen og ikke regjeringen som tok tak i konflikten.

– Her viser han en forbløffende handlingskraft, sier hun.

Striden i Akademiet vekker enormt engasjement: Over 150 forskere har skrevet under på oppropet hvor Svenska Akademien anklages for taushet om overgrep.

Flere blusedemonstrasjoner

De gjenværende medlemmene av Svenska Akademien skal møtes torsdag ettermiddag. Samtidig arrangeres flere nye «blusedemonstrasjoner», skriver Svenska Dagbladet.

Mange har vist sin støtte til avgåtte Sara Danius med å iføre seg hennes signaturplagg – en bluse med sløyfe i halsen. Sist uke ble det arrangert flere «knytblusdemonstrasjoner» i svenske byer.

– Det handler om å vise at kvinner har en stemme og at vi har makt, sier initiativtager til markeringen i Stockholm, Nina Rung til Svt.

«Slike bluser er sterkt forbundet med Danius, mye på samme måte som man forbinder buksedresser med Hillary Clinton», forklarer The New York Times.

Kritiserer «knytblusministrene»

Flere ministre i den svenske regjeringen kastet seg på trenden.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke, næringsminister Mikael Damberg, sosialminister Annika Strandhäll og samferdselsminister Tomas Eneroth er blant dem som la ut bilder av seg selv med sløyfer på sosiale medier, skriver Expressen.

På lederplass kritiserer avisen «knytblusministrene» for å «plukke feministpoeng på Akademistriden», og mener de mangler rolleforståelse når de aktivt velger side i saken.

Akademimedlem Kristina Lugn sier til Svt at kulturministeren begår en «alvorlig tjenestefeil» ved å ta stilling til saken uten å kjenne alle detaljene.

Selv om kongen nå har vist handlekraft, er det fortsatt ikke klart hvordan nye medlemmer skal utnevnes. Juseksperter er uenige om hvem som faktisk har myndighet til å endre Akademiens regler, skriver Svenska Dagbladet.

Avisen legger til at Alfred Nobels testamente teoretisk sett kan tolkes slik at litteraturprisen kan deles ut av andre enn Svenska Akademien.