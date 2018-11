Danseanmeldelse: Cheers! er gøy, men underlig stillestående

Det er et konsept som får mange til å smile: Cheerleading, denne lavættede dansesjangeren hentet så direkte ut fra amerikansk massekultur at den ikke engang har et norsk navn, som utgangspunkt for samtidsdans av det mest kulturelitistiske slaget, på Studioscenen på Dansens Hus? Det må jo bli gøy.

Og det er det, i hvert fall ganske. Koreograf Kristin Ryg Helgebostad har selv bakgrunn fra cheerleading, og har laget en forestilling som peker i mange retninger. Mot det sportslige fellesskapet i å øve sammen, mot gruppepress og massemanipulasjon, mot performativ overtenning og rytmisk suggesjon.