Nytt fra Mark Knopfler: For få glimt av storhet

Det hviler noe ordentlig sympatisk over Down The Road Wherever, Dire Straits-legenden Mark Knopflers niende soloalbum. Den 69 år gamle artisten har en sterk posisjon verden over, ikke minst i Norge.

Hans to foregående album, Privateering (2012) og Tracker (2015), gikk begge rett til topps på salgslistene her, og billettene til neste års konsert i Oslo Spektrum forsvant kjapt. Knopflers niende viser først stilsikkert og fint hvorfor han er blitt så populær, før albumet etter hvert går seg bort på egne stier.