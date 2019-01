Park City, Utah (Aftenposten): For to år siden satt undertegnede og spiste lunsj i restauranten på Hilton i Park City, et av de travleste hotellene under Sundance-festivalen. På bordet rett overfor meg satt Harvey Weinstein og snakket høyt i en mobiltelefon og omtalte seg selv i tredjeperson. Han ble stadig avbrutt av folk som kom bort for å ta ham i hånden eller forsøksvis slå av en prat.

På denne tiden var han fremdeles kongen av Sundance.