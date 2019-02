Alle skiver som starter med et feedbackhyl, er generelt sett bra. Slik begynner også Spielbergs’ debutalbum.

Norges nye rockyndlinger har fått mye oppmerksomhet internasjonalt i løpet av det siste året. Hypemaskiner som NME og Pitchfork fikk raskt ørene opp for bandet og har sørget for at Spielbergs allerede har titusenvis av strømminger. Ikke hverdagskost for norske band, men absolutt fortjent.