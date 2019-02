29. januar anmelder Smollett et overfall utenfor leiligheten sin i Chicago i 02-tiden om natten. To menn skal ha banket ham opp og ropt homofobiske, rasistisk skjellsord mot ham.

En rekke kjendiser rykker umiddelbart ut på sosiale medier og fordømmer angrepet i sterke ordelag.

Dagen etter ettersøker politiet to menn som er fanget av et overvåkningskamera.

I dagene som følger fastholder han at han har vært «100 prosent ærlig» og opptrer på en konsert 2. februar, der han forsikrer publikum om at han er ok.

13. februar, etter to uker med rykter i sosiale medier og beskyldnigner, gjør han en offentlig opptreden på Good Morning Ameirca, der han går hardt ut mot alle som tviler på hans side av historien.

To dager senere arresterer politiet to brødre på flyplassen O’Hare etter at de kommer tilbake fra en tur til utlandet.

Dagen etter, 16. februar, tar saken en dramatisk retning da søkelyset blir rettet mot Smollett: Politiet vil intervjue ham på nytt etter at «etterforskningen har skiftet retning». Anonyme politikilder bekrefter overfor store amerianske medier at de tror Smollett har løyet.

Onsdag ble Smollett formelt siktet for for å ha avgitt falsk forklaring og ordensforstyrrelser.

Politisjef i Chicago, Eddie Johnson, sier de tror Smollett har iscenesatt angrepet på seg selv som et PR-stunt, blant annet fordi han var misfirnøyd med lønnen sin i TV-serien «Empire».