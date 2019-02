Skuespiller tiltalt for å ha løyet om hatkriminalitet

Statsadvokaten i Chicago bekrefter onsdag at skuespilleren er tiltalt for ordensforstyrrelse og for å ha avgitt falsk forklaring. Dermed har saken som har vakt oppsikt i USA, tatt en dramatisk vending.

– Politiet forsøker å komme i kontakt med Smolletts forsvarere for å sørge at han melder seg for politiet. Vi forsøker å være diplomatiske og rimelige. Vi håper han vil være det samme, sier politiets talsmann Anthony Guglielmi.

Bakgrunn:

Sjokkhistorie

Smollett, som er afroamerikansk, homofil og skuespiller i serien «Empire», hevdet i slutten av januar at han ble angrepet i Chicago av to maskerte menn. De skal ifølge skuespilleren ha ropt rasistiske og homofiendtlige skjellsord mens de slo, helte blekemiddel på ham og la en løkke rundt halsen hans.

Et av slagordene var «dette er MAGA-land», ifølge Smollett, som henviser til president Donald Trumps slagord «Make America Great Again».

Smollett fortalte om den angivelige hendelsen i intervjuer med amerikanske riksmedier, mens bilder av hans forslåtte ansikt sirkulerte i sosiale medier, til forskrekkelse for mange. LHBT-miljøet der skuespilleren var aktiv, reagerte med avsky. Amerikanske senatorer som Kamala Harris og Cory Booker fordømte angrepet.

Brå vending

Men på sosiale medier sirkulerte etter hvert stadig rykter om at Smollett skal ha iscenesatt angrepet på seg selv. Ryktene fikk vind i seilene da politiet i helgen fastslo at «etterforskningen skiftet spor» som følge av nye opplysninger.

Overvåkingsbilder fra stedet satte politiet på sporet av to nigerianske brødre. En av dem er Smollets personlige trener som ble hyret da skuespilleren skulle forberede seg til en musikkvideo.

Deres forklaring bidro til at Smollet ble mistenkt for å ha spilt en aktiv part i sitt eget overfall. Brødrene skal også ha blitt betalt av Smollett.

– Dette har kommet til et punkt hvor denne historien måtte fortelles, og de mannet seg opp og ville rette ting opp, sa brødrenes forsvarer Gloria Schmidt.

Skuespilleren risikerer halvannet år i fengsel.