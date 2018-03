Dronningen fikk lavere lønn enn prinsen i «The Crown»

I rollen som en ung dronning Elizabeth II er skuespiller Claire Foy naturlig nok selve stjernen i Netflix-serien The Crown.

Men lønningen står ikke nødvendigvis i stil med stjernestatusen. Det viser seg nemlig at Foy tjener mindre enn Matt Smith, som spiller ektemannen prins Philip i serien, skriver blant andre The New York Times.

Prinsen mest kjent

På en konferanse i Jerusalem tirsdag innrømmet produsentene av serien at Smith har tjent mer enn den kvinnelige hovedrollen.

Grunnen skal være at han allerede var en kjent skuespiller da han ble hentet til serien. Han har blant annet spilt hovedrollen i den kjente BBC-serien Dr. Who fra 2010 til 2013, noe som var med på å påvirke lønnen hans.

Claire Foy ble først ordentlig kjent gjennom rollen som dronning Elizabeth II og har vunnet flere priser, inkludert Golden Globe, for innsatsen.

Hun har ifølge Variety tjent 40.000 dollar, eller drøye 310.000 kroner, pr. episode de to første sesongene. Til sammenligning tjente for eksempel Elisabeth Moss 200.000 dollar pr. episode for hovedrollen i HBO-serien The Handmaids tale.

Det er ikke kjent hva Matt Smith tjente for rollen som prins Philip.

Ny dronning i sesong 3

The Crown er en av de dyreste TV-seriene som noensinne er laget, skriver Reuters.

Ifølge Variety har hver episode i de første to sesongene kostet omtrent 7 millioner dollar, eller mer enn 54 millioner kroner, å produsere. De har i snitt tatt 22 dager å spille inn. Sjefen for produksjonsselskapet Left Bank Pictures sier pengene først og fremst har gått til det vi får se på skjermen, inkludert 120 ulike kostymer til dronningen i sesong to.

Netflix vil ikke kommentere lønnsforskjellen, men kreativ leder Suzanne Mackie sier at «fra nå av får ingen mer betalt enn dronningen».

Det får imidlertid ikke Claire Foy glede av, ettersom seriens sesong tre handler om det britiske kongehuset på 1970-tallet. 33 år gamle Foy kan dermed ikke spille dronningen lenger, og erstattes av skuespiller Olivia Colman som en eldre versjon av dronningen. Også prins Philip skal spilles av en annen skuespiller, skriver Reuters.