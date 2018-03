Nå får han Den internasjonale Ibsenprisen og kan endelig sikre fremtiden til døtrene sine.

– Det er en stor ære. Ibsenprisen er jo teaterets svar på Nobelprisen, sier sveitsiske Christoph Marthaler. Han har på seg en krøllete, blå skjorte og ser på oss med et vennlig og beskjedent blikk.

Det er mange år siden han sist ga et intervju. Den legendariske teaterregissøren hadde egentlig kuttet ut pressen etter at han under dramatiske omstendigheter sluttet som teatersjef i Zürich for 14 år siden. I mellomtiden er han blitt en av verdens mest prisbelønte regissører. En regissør som kritikerne enten elsker eller hater. En teaterkunstner som juryen av Ibsenprisen mener har fornyet musikkteateret, og som gjennom sine forestillinger sier noe essensielt om hvordan det er å være menneske.

Björn Jensen

Kommer til Norge med gjestespill

Nå vil han som vinner av Ibsenprisen komme til Norge med et gjestespill i september.

– Jeg er veldig overrasket. Dette er jo ikke en pris som bare blir gitt til et kjent navn eller for ett stykke arbeid. Den gis for alt du har gjort, for teaterformen og deg som person. Det er virkelig helt fantastisk.

– Og så er det en del penger?

– Ja, det er jo en forskjell fra de andre prisene.

Han ler som han smiler. Lunt, beskjedent og avvæpnende. Så sier han at han egentlig ikke vet hvor mange penger det er snakk om.

– Det er 300.000 euro.

– Virkelig? Er det så mye? Det er jo helt fantastisk. Jeg skal selvfølgelig bruke det på en teaterproduksjon som trenger penger. Men jeg har også to døtre, de er ti år og tvillinger. Jeg hadde aldri trodd at jeg ville få dem, så jeg sparte aldri noe penger. Nå vil jeg sikre at de kan få seg en god utdannelse, for jeg er jo langt over 60. Men selvfølgelig skal jeg gi mye av pengene til teater.

Matthias Horn/Deutsche Schauspielhaus

Marthalers metode

Marthalers karakterer er ofte plassert i et halvoffentlig rom (laget av hans faste scenograf Anna Viebrock), som for eksempel en teaterfoajé, et venterom eller en garderobe. Marthaler synes det skaper en egen form for intimitet. Det er offentlig, men samtidig litt privat.

Forestillingene er en collage av sang, musikk og monologer, som både tematisk og formmessig har linjer til hverandre. Søndag var det première på hans siste forestilling, Übermann – oder Die Liebe kommet zu Besucht, på Deutsches Schauspielhaus Hamburg. Da vi møter ham to dager før premièren, må Marthaler le av hele forestillingen.

– Dette stykket blir veldig rart for publikum i Hamburg, sier han begeistret. Pressekvinnen på teateret har allerede sagt at forhåndssalget er dårlig, men at det forhåpentlig skyldes vinterferien.

– Men det kan jo hende publikum kommer likevel. Det siste stykket mitt i Zürich er utsolgt, utsolgt, utsolgt, sier Marthaler.

Begynner med å synge sammen

Han er kjent for å starte på null. Komme med litt musikk, få ensemblet til å synge sammen, gå på restaurant, prate, spise, drikke, lese tekster, synge sammen igjen. Plutselig er det blitt en forestilling.

– Når jeg sier fra ingenting, så er det selvsagt ikke helt sant, jeg har alltid et tema eller en idé. Men vi starter med å synge sammen, og så ser jeg hvor det tar oss. Det er ikke noe annet som bringer folk mer sammen enn musikk. Det er helt fantastisk, sier Marthaler.

– Hvordan velger du musikken?

– Jeg velger ut fra temaet i forestillingen. Musikk er som lukt, den kan minne deg om noe i barndommen. Det samme kan man ikke si om tekst. Etter at musikken er valgt ut, kommer dramaturgen inn med tekster. De leser sammen, prøver ut, vraker og velger.

– Så bygger vi forestillingen, murstein for murstein. Systemet er inspirert av avantgardekomponistene Erik Satie og John Cage. Vi mikser og endrer.

Per Christian Selmer-Anderssen

Kanskje blir det Ibsen

Selv om Marthalers forestillinger spilles inne i Europas store teaterhus, er omgivelsene svært viktige for regissøren. Han kan ikke lage teater i en by han ikke kjenner. Og han kan ikke lage teater inne i teateret. Marthaler må ut blant folk for å finne inspirasjon.

– Det er mange som er i prøvesalen i timevis for å lage teater. Det er som et fengsel. Jeg er bare i teateret når jeg må, ellers liker jeg å være utenfor. Jeg tar med skuespillerne ut på restaurant og tar med livet inn i teateret.

– Hva inspirerer deg?

– I Sveits gikk jeg på barer der folk tar et glass vin og observerer hverandre. Ellers går jeg til stasjoner, restauranter, over alt. Et stykke i Hamburg er helt annerledes enn et stykke i Zürich. Det er byen som er viktig. Derfor kunne jeg ikke satt opp noe i Oslo, for jeg måtte ha bodd der for å kjenne byen.

Kanskje vil han uansett sette opp noe av Ibsen, sier han.

– Men det vil nok ikke bli veldig sosialrealistisk, sier Marthaler og ler igjen.

En rampete, men vennlig latter.

Fakta: Christoph Marthaler: Født 17. oktober 1951 utenfor Zürich.

Har musikkutdannelse fra Zürich og har studert fysisk teater hos Jacques Lecoq i Paris.

Startet med å skrive teatermusikk og gikk etter hvert over til å lage egne forestillinger på det frie feltet i Sveits, før han ble husregissør på et teater i Basel på slutten av 80-tallet.

Var teatersjef i Zürich Schauspielhaus fra 2000 til 2004 og har de siste årene vært husregissør på Volksbühne i Berlin.

To av forestillingene hans er blitt spilt under Festspillene i Bergen i 2011 og 2015, men ellers har Marthaler aldri satt opp noe i Norge.

Bor i Hamburg med kona Sasha Raus og deres to døtre.

Sparket av politikerne, støttet av folket

Det koster å være en kunstnerisk ramp. Det har Christoph Marthaler lært på den harde måten. I 2000 begynte han i jobben som teatersjef på Zürich Schauspielhaus, satte inn sitt eget ensemble og revolusjonerte teaterformen.

Kort tid senere ble teateret kåret til «Årets teater» i Europa av et ledende teatertidsskrift. Men lokalpolitikerne var langt fra fornøyd. Ifølge dem var Marthaler ansvarlig for underskudd ved teateret, siden for få folk kom på forestillingene.

– De forsøkte å sparke meg en rekke ganger, minnes Marthaler. Teaterkonflikten i Zürich fant veien til alt fra New York Times til lokale folkemøter. Det ble demonstrasjonstog, underskriftskampanjer og meningsmålinger for å beholde Marthaler i sjefsstolen.

Per Christian Selmer-Anderssen

– Det utrolige er at det var de frie teatergruppene som demonstrerte til fordel for meg. Etter at jeg omsider var ferdig på teateret, tok jeg med meg ensemblet og satte opp en forestilling på deres scene Rote Fabrikk, sier Marthaler.

– Men teaterabonnentene var ikke like fornøyde?

– Nei, selvfølgelig ikke.

I fjor havnet Marthaler midt i nok en teaterkonflikt, da Frank Castrof, som bygget opp Volksbühne som et ledende teater i Europa, ble avsatt av Berlins kulturbyråd. Marthaler var husregissør på Volksbühne og nektet i likhet med sine kolleger at stykkene skulle settes opp under det nye regimet.

– Problemet er ikke at Castorf måtte gå, men måten det skjedde på. Når Chris Dercon tok over, ville han endre alt. Han vil lage Volksbühne til et festivalhus istedenfor å ha et fast ensemble. Men han må forstå teateret før han kan endre det. Festivaler kan man se mange steder i Berlin, sier Marthaler.

Fakta: Den internasjonale Ibsenprisen Ibsenprisen blir gitt ut annethvert år på Ibsens bursdag 20. mars og består av 2,5 millioner kroner. Det er den norske stat som finansierer prisen.

Prisen går til et individ, en organisasjon eller institusjon som har gitt en ny dimensjon til teateret eller dramatikken.

Tidligere prisvinnere er blant andre Jon Fosse, Peter Brook, Peter Handke og Forced Entertainment.

I 2014 var det store kontroverser rundt prisen, da Peter Handke vant. Han ble møtt med demonstrasjonstog for at han ikke tok avstand fra Slobodan Milosevics folkemord, og han svarte med å skjelle ut motstanderne fra scenen.

Juryen ledes av Per Boye Hansen og består ellers av Hanne Tømta, Sofia Jupither, Thomas Oberender, Stephane Braunschweig og Roman Dolzhanskiy.

Nytt liv i Hamburg

Han og familien på fire har nå bosatt seg i Hamburg, der kona jobber på teateret. Marthaler har sluttet å drikke og begynt å betale ned på gjelden til den sveitsiske kemneren. («Jeg tjente så mye som teatersjef at jeg brukte pengene på å sette opp ukjente instruktører istedenfor å betale skatt.») Nå lever han et stillere liv. Et mer seriøst liv, sier han selv.

– Jeg kan være deprimert og trøtt, men når jeg henter jentene på skolen, så våkner jeg opp. For meg er det veldig bra. Det er mitt liv.