Er du en av de mange som lot seg begeistre av bandets selvtitulerte debutalbum i 2015, vil du garantert falle for Blinding Blue Neon. Dette er countrymusikk av ypperste merke.

The Northern Belles musikk er en uimotståelig miks av ingredienser som innfrir alle forventninger. Her er en finstemt dose pop, avhengighetsskapende countrytoner og en hardingfele som både indikerer at de er norske og utvider musikkens stemningsleie.