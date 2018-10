Anders Baasmo Christiansen vil spille Quisling i ny TV-serie

Det melder Rushprint, som også avslører at den nordiske satsingen har vært under utvikling en stund. TV-serien er nå klar for å selges inn for kringkastere.

Det politiske dramaet skal følge den beryktede norske nasjonalisten Vidkun Quisling, som samarbeidet med nazistene før og under okkupasjonen av Norge. Etter den kontroversielle historien hans og det nære forholdet til Adolf Hitler, ble navnet hans synonymt med forræder på flere språk.

Anders Baasmo Christiansen er i forhandlinger om hovedrollen og sier til Dagbladet at han er opptatt av at en slik jobb må gjøres grundig.

– Drømmerollene er de som kombinerer historie og faget mitt. Quisling var en idealist og humanist som startet som Nansens høyre hånd. Hans reise fra det utgangspunktet til henrettelse som landssviker er spennende, sier Baasmo Christiansen til Dagbladet.

Han sier det han har lest av manuset hittil, er veldig bra.

– For min del vil jobben handle om hvilke sider av Quisling man må ta tak i, for å forstå hvorfor det gikk så galt, sier han.

Anders Tangen og Viafilm står bak satsingen, som blir på åtte episoder, med Bjørn Ekeberg som serieskaper.