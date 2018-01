Tradisjonen tro slapp den store amerikanske musikkfestivalen Coachella hele sitt program via en publisering av plakaten natt til onsdag. Like tradisjonelt er det at noen norske artister får plass i musikkprogrammet, men i år er det flere enn vanlig:

Kygo, Alan Walker, Sigrid og Aurora skal alle spille.

– Coachella er noe jeg har hatt lyst til å spille på veldig, veldig lenge, så det at det skjer allerede nå i april, er så kult at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg, sier Sigrid via plateselskapet Petroleum til Aftenposten.

Coachella

Kygo har også spilt der tidligere, i 2015, mens de tre andre er debutanter på festivalen som går av stabelen i ørkenen utenfor Los Angeles over to helger 13.–15. og 20.–22. april.

De tre største navnene på årets Coachella-plakat er for øvrig Beyoncé, The Weeknd og Eminem, som headliner hver sin kveld.

– Det er noe magisk med Coachella

Tidligere har norske artister som Röyksopp, Klangstof, Matoma, Lemaitre, Lido, Cashmere Cat og Todd Terje spilt der. Fellesnevneren for de norske er altså å drive med elektronika eller relatert popmusikk, og gjerne at man har flyttet til L.A. for å satse.

Monica Strømdahl

Men rockerne i Turboneger har også besøkt Coachella, tilbake i 2008. Det satte dype spor i grunnlegger og bassist Thomas Seltzer:

– Vi satt og hygget oss med øl og grillmat i skyggen utenfor backstagehuset vårt da selveste David Hasselhoff, fullstendig kanakkas, ble båret forbi av to kvinner som åpenbart var prostituerte. Det var der og da jeg bestemte meg for å få meg en TV-karrière, sa han til NRK P3 for to år siden.

Og la til, hakket mer filosofisk:

– Det er noe magisk med Coachella og alle disse pene menneskene samlet på dette frodige, grønne golfområdet mellom de gylne ørkenfjellene, nesten noe bibelsk, sier Thomas Seltzer.