Jeløya-plattformen som ble lagt frem av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet søndag ettermiddag, har en detaljert plan for hvilken kulturpolitikk Norge skal ha.

Den 80 sider lange Jeløya-erklæringen har seks sider viet kulturpolitikk, og både nynorsk-mål, stipendordninger og næringsvirksomhet til frilanskunstnere har fått oppmerksomhet. Det er også enighet om å skrote NRK-lisensen og finne en ny inntektsmodell for allmennkringkasteren.

Avklaring etter flere tiår

I mange år har skjebnen til Nasjonalgalleriet, det tradisjonsrike kunstmuseet fra 1842, vært uavklart. Det har vært diskutert alt fra leiligheter til portrettmuseum i bygget. Nå fastslås det at Nasjonalgalleriet skal være en del av Nasjonalmuseet og at bygningen skal brukes til visning av kunst også i fremtiden.

Ørn Borgen

– Vi bygger nytt Nasjonalmuseum nå og venter også på andre store kulturbygg i de neste årene. Men det er likevel viktig å sikre at Nasjonalgalleriet regnes med som en del av Nasjonalmuseet og at det skal brukes til å vise kunst, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som har fått gjennomslag for denne beslutningen.

– Ikke rehabilitering nå

– Men forutsetningen er at det ikke skal påløpe store kostnader til rehabilitering. Hvordan henger det sammen, når argumentene for å bygge nytt museum nettopp har vært at det ikke lenger er egnet for kunst på grunn av bygningens tilstand?

– I denne perioden vil det ikke være budsjetter til store rehabiliteringskostnader. Men vi må tåle i Norge at alt ikke kan gjøres samtidig, og at alt ikke er helt perfekt, sier Grande.

Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet, kommenterer nyheten kort på SMS til Aftenposten:

– Vi er positive til mulighetene for å drifte Nasjonalgalleriet videre og glad for en avklaring i saken om dette viktige bygget. Nå gleder vi oss til å diskutere muligheter, løsninger og finansiering med regjering og departement fremover.

Jan Tomas Espedal

– En blomst i hatten for lille Venstre

– På det kunstpolitiske feltet må dette kunne kalles en merkedag, sier Rune Slagstad, samfunnsforsker og mangeårig forkjemper av å bevare Nasjonalgalleriet.

– Det viser jo at Venstre ikke bare er et lite tulleparti, men faktisk kan få gjennomslag for viktige saker til tross sin beskjedne størrelse.

Han mener politikerne har abdisert i dette spørsmålet i mange år.

– Det er tankevekkende at skjebnen til Nasjonalgalleriet ikke har kunnet besegles hverken av en rødgrønn eller en blåblå regjering, og selv om også Frp i enkelte sammenhenger har snakket om bevaring, fremstår dette som Trine Skei Grandes verk, sier Slagstad.

Stein Bjørge

Frp mener de ikke har slukt kulturkameler

Fremskrittspartiet har mange ganger tatt til orde for en kraftig innstramming av kunstnerstipendene, men har ikke fått gjennomslag for kutt på dette feltet.

I plattformen står det at regjeringen vil videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere.

Peter Mydske

– Det er slik at man ikke får alt man ønsker seg, og det er er ting jeg er mer entusiastisk overfor enn andre ting. Men vi har fått en god kulturpolitisk plattform vi vil jobbe for å gjennomføre. Det er ikke alle punktene som er vår primære standpunkt, men totalen står vi inne for, sier Morten Wold, Frps stortingsrepresentant i kulturkomiteen. For ham har ny NRK-politikk vært en av kampsakene.

I plattformen er det blant annet enighet om at NRK-lisensen skal fjernes og erstattes med en annen inntektsmodell.

Skei Grande demper også inntrykket av at det har vært en dragkamp mellom Venstre og Frp på dette feltet.

– Vi har opplevd at det har vært stor enighet om kulturkapitlet i denne plattformen, og vi er enige om at det er der det kommersielle markedet ikke er nok, at offentlige kultur- og kunstmidler må til, sier Skei Grande.

– Nå peker flere på deg som kulturminister, hva tenker du om det?

– Nå har vi først blitt enige om en god plattform. Foreløpig er ministerposter ikke delt ut, sier Grande.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Fakta: Her er mer av Jeløya-erklæringens kulturpolitikk Regjeringen vil... ... at makten i den offentlige kulturpolitikken skal være spredt, og vil styrke det frie feltet innen kunst og kultur. ... at flere utenlandske aktører til å bruke Norge som utgangspunkt for sine kulturproduksjoner. ... satse på kulturell innovasjon og tilrettelegging for overgang til nye plattformer og formater. ... at ingen urettmessig skal tjene på andres åndsverk. Den som skaper et åndsverk, skal ha vern mot misbruk og sikres rimelig vederlag. ... stimulere til verdiskaping og investeringer i norsk innhold, og sikre at den norske kulturnæringen har minst like gode rammebetingelser som andre næringer. ... at offentlig støtte til kultur i større grad skal gå til fremvisning, ikke bare produksjon. ... styrke den private finansieringen av kulturfeltet blant annet gjennom OPS og insentivordninger som gaveforsterkningsordningen. ... foreta en helhetlig gjennomgang av kulturlovene, inkludert lover for bibliotek, museer og arkiv. ... sikre gode bruks- og opplæringsvilkår for de offisielle språkene i Norge og de to likestilte målformene i norsk. ... fremme forslag om ny helhetlig språklov, som viderefører prinsippene i dagens lovverk knyttet til sidestilte målformer og minoritetsspråk. ... avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker. ... satse på folke- og skolebibliotekene, blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for drift av bibliotek. ... fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning. ... arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.

E-bok-moms forsvinner

En av de største ekstrabevilgningene som vil følge av regjeringens kulturplattform, er at momsen på e-bøker forsvinner, papirbøker har hatt nullmoms lenge.

I sum vil dette medføre en ekstrakostnad på mellom 10 og 50 millioner kroner for staten, og den summen vil øke etter hvert som e-bok-salget øker.

– Dette er en av våre største seire, sier Grande.

– E-bøker har ikke blitt prioritert av norske forlag, de har ikke laget gode nok forretningsområder på det digitale feltet. Det trenger vi for ikke å tape i konkurransen mot det engelske markedet.

Bokbransjen må også belage seg på en gjennomgang av konkurransesituasjonen på bokmarkedet.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kulturrådsdirektøren: Konkret, spennende og et klart Venstre-avtrykk

Direktør for Norsk Kulturråd, Kristin Danielsen, mener plattformen er mer konkret på kunst- og kulturfeltet enn Sundvolden-erklæringen for fire år siden var. Hun ser også tydelige Venstre-avtrykk.

– En del kjenner vi igjen fra de foregående fire årene, fokus på kulturnæringer, armlengdes avstand og frivillighet. Men det er mange nye, konkrete forslag, og slik jeg leser plattformen, legges det opp til to nye stortingsmeldinger på feltet, en for museumssektoren og en om barn og unge. Det ser jeg frem til.

– Jeg tror også at mange i sektoren vil sette pris på at det frie feltet får mer oppmerksomhet, og at man skal se mer på rammevilkår for selvstendig næringsdrivende kunstnere.