Hvilke data som samles inn om deg og hva de brukes til, er blitt et hett tema i kjølvannet av skandalen rundt Facebook og analysebyrået Cambridge Analytica.

For mange har det lenge vært en selvfølge å hoppe glatt over finlesingen av personvernerklæringer og brukervilkår for diverse tjenester på nett.

Etter å ha fått knallhard kritikk, tok Facebook grep i påsken. Den siste endringen er foreløpig bare for mobiltelefonen, der personverninnstillingene er blitt mer tilgjengelige og lettere å forstå.

Evry

– De viser helt klart andre takter etter Cambridge Analytica-saken, sier Nicolay Moulin, som er ekspert på data og personvern i IT-selskapet Evry.

Dette er nytt

«Vi tar flere steg i ukene som kommer for å gi folk mer kontroll over privatlivet sitt», skriver Facebook på sin egen nyhetsblogg.

Under innstillingene for personvern, får du flere valg. En del av dem er relativt uendret, men menyvalget «Grunnleggende om personvern», er nytt. Her er det lagt til en guide med korte forklaringer, tegninger og enkle eksempler.

– Dagens løsning gir ikke innsyn i alt

– Facebook gjør eksisterende innstillinger mer synlige, og de viser tydeligere at vi eier våre egne data, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.

Med på kjøpet kommer også nye verktøy for å få innsyn i og slette informasjon som er lagret om deg. Om dette faktisk utgjør noen endring, er Judin usikker på.

– Dagens løsning gir ikke innsyn i alt. Facebook sitter på mye data om hvilke sider vi besøker og hva vi gjør der. Dessuten gjetter de hva slags mennesker vi er. Disse dataene er det vanskelig å få tak i, skriver Judin videre.

Privat

Ett av flere grep

De nye personverninnstillingene er bare én av endringene som Facebook har gjort den siste tiden. Før påske annonserte selskapet at de kutter ut samarbeid med eksterne selskaper som bruker informasjon om deg til å lage målrettede annonser.

«Selv om dette er vanlig praksis, mener vi at det steget vil styrke folks privatliv på Facebook», skriver selskapet selv i en pressemelding.

En annen endring gjør det enklere å styre hvilke eksterne programmer som har tilgang til din profil, skriver The Verge. Grunnen til at Cambridge Analytica fikk tilgang til så mye informasjon, var nettopp et slikt program.

Facebook-grunnleggeren Mark Zuckerberg understreker også at det er mye arbeid som står igjen. I et intervju med Vox sa han nylig at arbeidet kunne ta flere år.

Facebook er langt ifra de eneste som lagrer informasjon om deg. Nylig fikk også mediegiganten Schibsted, som blant annet eier Aftenposten, krass kritikk.