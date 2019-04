Hallstein Bjercke (V) foreslår for bystyret å lage et senter for barnebokforfatteren Anne-Cath. Vestly på Sørli gård i Østmarka.

Bakgrunnen er at hun ville fylt 100 år neste år, at hun var en stor forfatter, og at hun har bodd på Bøler og hatt sterk tilknytning til Østmarka.