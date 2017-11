Presset øker mot Dramatens norske teatersjef

Voldtekt, overgrep, trakassering, krenkelser. Mange hundre svenske skuespillere forteller om traumatiserende opplevelser.

Les saken: Over 500 svenske skuespillere har fått nok av seksuell vold: «Han befalte meg å holde i kjønnsorganet mens han tisset.»

Flere personer har også fortalt Svenska Dagbladet at man beskytter de mannlige stjernene på den svenske nasjonalscenen Dramaten i Stockholm. Dramatens sjef, norske Eirik Stubø, skal ha kjent til flere av problemene.

Fredag startet Dramaten en internutredning mot én av sine medarbeidere etter mistanke om overgrep.

– Voldtekt er ikke rapportert til ledelsen

– Du skal ha blitt gjort oppmerksom på at ansatte er blitt utsatt for alvorlige krenkelser. Hvordan ser du på det?

– Jeg vet ikke hva de sikter til. Men de grove hendelsene som løftes frem, rene voldtekter, har aldri blitt rapportert til Dramatens ledelse, svarer Eirik Stubø til SvD.

– Og krenkelser, er det noe du kjenner til?

– To tilfeller av muntlig seksuell trakassering ble varslet om og behandlet etter Dramatens retningslinjer.

Stubø deler ikke oppfatningen om at mannlige stjerner behandles annerledes.

– Kan det handle om at mennene har hatt makt, og at de som utsettes for trakassering har vært redde for karrièrene sine?

– Det kan være en forklaring.

Menn får prestisjefylte oppdrag

Én person forteller SvD at det lenge har vært slik at man skulle beskytte Dramatens stjerner, og at det også gjaldt under tidligere sjefer.

– Jeg spurte til slutt om vi måtte finne oss i å være fysiske og psykiske boksesekker når noen ikke kan holde nervene i sjakk før en première. Svaret ble kort – «ja», forteller en person til avisen.

En regissør ha sagt at kvinner ikke kan regissere siden «teater er sæd og blod».

Kjønnsbalansen i teateret ble et tema da under budsjettforhandlinger med regjeringen i høst.

– Løfter du frem kvinner som regissører i de store oppsetningene?

– Det gjør jeg, svarer Eirik Stubø.

Alle oppsetningene ved Dramaten hadde mannlig regissør høsten 2016. I høst er tre av fire regissører på hovedscenen menn, og Eirik Stubø regisserer selv en av oppsetningene.

– Dramatens regissører er i all hovedsak menn. Er det et problem?

– Det er det sikkert, men det har vel ingenting med voldtekter å gjøre?