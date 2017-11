Det er hva denne historien handler om. For litt over to uker siden ble Biri kapellanbolig fra 1899 i Snertingdal solgt for to millioner kroner. Bak salget står Opplysningsvesenets fond, som siden 1821 har forvaltet verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke.

Fakta: Opplysningsvesenets fond Opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Fondet og datterselskapene forvalter i dag presteboliger, andre bygninger, festetomter, næringseiendommer, skog, vannkraftrettigheter, landbruksarealer og verdipapirer. Disse verdiene gir inntekter som brukes til å gi pengestøtte til ulike kirkelige formål. I 2016 ble disse verdiene beregnet til 3,1 milliarder etter tilskudd og gjeld.

Det i seg selv er kanskje ikke noen oppsiktsvekkende nyhet. Det litt spesielle er hvem som sikret seg den historiske bygningen.

– Dette er et hus fylt av historie. Jeg har alltid hatt lyst til å skape en eller annen form for møteplass for folk som kan bety noe for dem. Det har ligget mitt hjerte nær lenge, sier NRK-profilen Hans Olav Brenner.

Bak kjøpet står to personer som bare for to uker siden hverken hadde snakket sammen eller møtt hverandre. Nå vil de gjøre prestegården om til et kulturhus.

– Jeg befant meg i Helsinki i et møte med alle de nordiske klimaministrene og var ganske så opptatt da jeg fikk denne tekstmeldingen, forteller Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge.

Tekstmeldingen hun referer til, kom fra Hans Olav Brenner. Han var midt i en budrunde på denne eiendommen i Snertingdal, dalen både han og Traaseth har nære forbindelser til.

Midt i filminnspilling

– Jeg var ganske lei meg etter at jeg ble overbudt og ikke hadde mulighet til å bli med videre. Mens jeg var midt i en kostymeprøve under en filminnspilling, kom jeg til å tenke på at det var et annet menneske som hadde snakket varmt om Snertingdal. Selv om jeg aldri hadde snakket med henne, sendte jeg henne en melding, sier Brenner.

Meldingen var ment for å tipse Krohn Traaseth i tilfelle hun kjente noen med et hjerte så stort for Snertingdal at vedkommende kanskje kunne være interessert. Selv hadde han gitt opp. 45 minutter senere fikk han svar.

– Spleiselag? lød svaret. Deretter ringte hun meg, og da var vi i gang, sier Brenner.

Med bare 30 minutter igjen til budfristen gikk ut, tok Traaseth noen telefoner. Først til ektemannen, som var en anelse lunken. Da ringte hun sin far. Han hadde tross alt gått for presten i det samme huset. Han sa ja. Dermed var spleiselaget en realitet. Krohn Traaseth eier 40 prosent av gården. De siste 60 er i Brenners eie.

– Det å kjøpe halvparten av en gammel prestegård som du ikke har sett, med en mann du aldri har møtt, er jo ikke noe du gjør hver dag. Samtidig sa magen og hjertet at dette var viktig, sier Traaseth.

I likhet med Brenner har også hun tilbrakt mange av sine somre hos slekten i Snertingdal.

– Det viste seg raskt at vi hadde ganske like verdier og likt tankesett rundt hvordan vi kunne utvikle dette stedet, sier Krohn Traaseth.

Norges blomsterdal

For Hans Olav Brenner handler det mest om historien som skjuler seg i veggene. I dagene før budfristen gikk ut fordypet han seg i bunkevis av skriftlige kilder hos Riksarkivet. Det han fant, gjorde han om mulig enda mer opprømt.

Mor til den første kapellanen som bodde på gården, var nær venninne av Henrik Wergeland. Ikke langt unna ligger dessuten Snartumsbrua, som skal ha vært inspirasjonen første gang Asbjørnsens «De Tre Bukkene Bruse» ble fremført i 1842.

På sikt ønsker de to å føre huset tilbake til originalen. I mai neste år tar duoen sikte på det aller første arrangementet.

– Vi legger opp til et lavterskeltilbud. Det første arrangementet blir nok en hyllest til dalen, for å gi litt av fortellingen og bakgrunnen om dette stedet, sier Krohn Traaseth. De vil invitere snertingdølene til å komme med meninger om hva gården burde brukes til.

Lavterskeltilbud

– Målet er at dette huset kan drives litt av seg selv, uten noen stor inntjening. Vi satser på å dekke alt fra kirkekaffe til litt hot shots fra den store verden. Vi får se. Det viktigste er at det gjenvinner sin forums prakt, sier Brenner. I dag bor det rundt 2000 innbyggere i Snertingdal.

Terje Skaug, seniorrådgiver i Opplysningsvesenets fond, er glad for at de nye eierne vil ta vare på gården.

– Vi er selvsagt opptatt av å bevare gården og få frem eiendommens kulturminneverdi. Når vi får gode forvaltere av bygningen som nye eiere, så er vi glad for det. Samtidig kan vi vanskelig legge forpliktelser til nye kjøpere om at stedet må ivaretas, sier han.

Kultursjef Arne Moen i Gjøvik kommune ble gledelig overrasket over nyheten.

– Oi, dette visste jeg ikke, men det er veldig positivt. Det finnes jo ikke noe slikt kulturhus i Snertingdal i dag, selv om det er et aktivt lag- og foreningsliv der oppe. Et slikt privat initiativ er en fin måte å skape enda mer kulturaktivitet i kommunen på, sier han.