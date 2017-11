«Jeg vil ikke være det andre vil at jeg skal være. Jeg vil bygge meg sjæl i mitt eget bilde. Jeg vil være en annen,» sier Michael Krohn i dokumentaren Når knoklene blir til gelé, som har première på Kunstnernes Hus 4. november.

Gjennom to og et halvt år har Tommy Gulliksen hatt samtaler med rockeartisten om kunst, angst, depresjon og jordens undergang.

– Michael er lett å identifisere seg med, alle vil finne noe som gir en et verdig liv. Han hadde det veldig tøft som barn og ungdom, men dette er en film om skaperkraft.

– Musikk er trøst for meg

«Kunst er trøst for tapere,» sier Krohn i dokumentaren, der han forteller hvorfor det ble musikken.

– Å si at kunst er trøst for tapere er kanskje å sette det litt på spissen. Jeg prøvde vel å være litt filosofisk og si at det ville være mindre behov for kunst og musikk i en verden der alt var perfekt. Jeg burde kanskje heller sagt at musikk er trøst for meg, sier Michael Krohn.

– Michael har så mye å melde, om samfunnet, om menneskeheten. Han har sitt eget språk med treffsikre tekster, noe jeg synes er viktig å få frem i offentligheten, sier Gulliksen.

Nytt album, svart fremtid

– Det å skape og fremføre det jeg har skapt er det som gjør det verdifullt for meg. Alt det andre som følger med å være artist er bare et nødvendig onde for å få til salt i grøten, fortsetter Michael Krohn.

Selv om Krohn er klar med et nytt soloalbum, Unwanted, er han ikke særlig optimistisk hva angår fremtiden:

– Verden er et skremmende sted hvis man tar signalene på alvor. I Norge lever de fleste i bobler av trygghet. Jeg tror det er svært få som klarer å forestille seg hvordan det blir når boblen sprekker. Mitt råd er å skaffe seg en pistol og spare den siste kulen til seg selv.

Tautrekking og kontrollbehov

Det har vært en del tautrekking underveis, men både Krohn og Gulliksen virker å være fornøyd med resultatet.

– Jeg kunne kanskje tjent på å være litt mer medgjørlig i noen sammenhenger, men jeg tror ikke det er det som det står og faller på. I siste instans er det bare kvalitet som blir stående, uansett hvordan man prøver å sno seg for å kare til seg noen raske kroner, sier Michael Krohn.

– Kontrollbehovet har hindret Michael fra å kunne leve av kunsten sin fordi han ikke følger de kommersielle spillereglene. Han sier selv at timen på scenen er den største gledesstunden, det er der han skaper sitt eget univers, sier Gulliksen.

Regissøren var aldri helt sikker på om filmen ville bli fullført.

– Jeg regnet med at det hele kunne gå til helvete helt til siste stund. Det var mange som advarte meg og sa at Michael plutselig kunne komme til å trekke seg fra hele prosjektet. Men jeg var villig til å lage en film som kanskje aldri ville bli vist, og vi fikk en god tone fra første møte.

Fakta: Når knoklene blir til gelé 45 minutter lang dokumentar om og med Michael Krohn Première på Kunstnernes Hus lørdag 4. november: Kl. 18 (utsolgt) og 20 Neste visning er på Kunstnernes Hus søndag kl. 16.00, fredag 18. november kl. 19.00 og 19. kl. 19

– Først var jeg negativ

– Det begynte med en blind date for to og et halvt år siden. Christer Falck førte oss sammen. Vi var begge skeptiske, jeg hadde bare sett den autoritære scenepersonen Michael Krohn. Men jeg møtte en jovial og hensynsfull person, og ble interessert i Michael som person, full av selvmotsigelser.

– Etter boksen med Ragas samlede verker, som Christer Falck var drivkraften bak, spurte han meg om det kunne være en idé å lage en film også, og om vi skulle ta en lunsj med en regissør han kjente. Først var jeg negativ, men jeg er ofte sulten, så jeg svarte ja til et møte. Jeg syntes Tommy virket som en real kar, og etter et bedre måltid var jeg i godt humør, så da var jeg positiv til alt, sier Krohn videre.

Filmen ble til på hans premisser:

– Jeg sier ikke nei til alt. Bare ting som jeg ikke synes vedkommer meg og hvor jeg føler at jeg blir brukt. I dette tilfellet tenkte jeg at dette kunne komme meg til gode, og at det kunne være interessant å prøve noe nytt.

Fakta: Michael Krohn Musiker, låtskriver og maler fra Røa, 58 år Aktuell med dokumentaren Når knoklene blir til gelé og soloalbumet Unwanted, som kommer i november. Har dannet bandene Raga Rockers, Krohn & Co og Easy Riders Tidligere medlem av Kjøtt, Love Deniers og Fire Fæle Fyrer Har også kalt seg Tom Trussel og Micky Faust Innlemmet i Rockheim Hall of Fame tidligere i år

Fakta: Tommy Gulliksen Dokumentarfilmskaper fra Lambertseter, 36 år. Har vunnet 5 Gullruter og 1 Nymphe d´Or i Monte Carlo for sine produksjoner. Står bak filmer som En liten øy i verden (om 22. juli), Edderkoppen og høstens store NRK-satsing Da vi styrte landet om Norges nålevende statsministre (première 29. okt.)

– Ikke noe bullshit

Filmen ble til over syv samtaler fra juni 2015 til september 2017, og er lagt opp slik at Michael kommenterer opptakene fra samtalen før.

– Det var ikke noe bullshit, og det setter jeg pris på, sier Gulliksen.

Han skjønte at prosjektet var på rett vei da Michael snakket om å sitte ved klippebordet, og da han sa «nå ble jeg glad» etter å ha sett en scene.

– Dette er ingen wikipedia-film om Michael Krohn, men med ham. Den handler om hva han er opptatt av, og vi prøver å komme til kjernen av hvem Michael er, sier Gulliksen, og fortsetter:

– Jeg ville ikke snylte på hans kunstnerskap, men gi noe tilbake: Teksten og musikken vil alltid leve videre, men jeg ville få frem mannen bak mysteriet.

– Jeg liker å skravle om alt og ingenting, så lenge jeg kan redigere bort etterpå der jeg er helt ute på viddene. Men jeg hadde ingen aning om hvordan filmen som helhet ville bli før jeg så det ferdige resultatet, avslutter Krohn.