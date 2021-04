Spellemannvinner Musti til unge jenter: – Spark inn dørene til musikkbransjen. Eller lag din egen bransje.

Rapperen Musti (19) vant fredag to Spellemannspriser og et stipend på 250.000 kroner. – Da jeg var barn, var det ingen som var som meg på TV, sier hun.

Musti er en av svært få norske, kvinnelige rappere. Nå har hun vunnet to spellemannspriser og ett stipend. Foto: Signe Dons

– Jeg skal ikke være drittsekken som sier at jeg ikke har musikalske forbilder. Men jeg har ikke det. Det er familien som er mine rådgivere. Jeg har ingen favorittartister, sier Musti.

Hun er rapper fra Tøyen, 19 år og har nettopp vunnet to Spellemannspriser, for henholdsvis Hiphop og Årets Gjennombrudd. Sistnevnte pris kommer sammen med et Gramostipend på 250.000 kroner. Penger hun skal investere i egen karriere – og et feriehus for familien i Hargeisa i Somaliland.

