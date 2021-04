Stor test: Her er spilltjenesten som gir mest valuta for pengene

Under pandemien har flere mer tid til dataspill. Men må egentlig store spillopplevelser koste mange hundre kroner pr. stykk?

Xbox Game Pass Ultimate vinner vår test. Her fra spillene Anthem (øverst til venstre, så med klokken) Fallout 4, Fifa 20, Star Wars Jedi Fallen Order og Gears 5. Foto: Xbox

Den tradisjonelle modellen med at du kjøper et spill til odel og eie står under stadig sterkere press fra flere kanter. Utviklere av kostbare spill merker konkurransen fra en hel skog av gratis spill med høy kvalitet. Det to år gamle gratis-spillet Apex Legends har allerede 100 millioner brukere. Spill på mobilen er også svært rimelige eller gratis, og har vokst voldsomt de siste årene.

Men abonnementstjenestene for dataspill vokser nå også kraftig. Erfaringen med Netflix og Spotify har kanskje satt flere på ideen om at et bredt utvalg av underholdning er noe du bare trenger å leie tilgang til. Tjenestene frister med tilgang til et utvalg dataspill for en fast månedlig pris. Suksessen Xbox Game Pass Ultimate vokste i høst med omtrent én million abonnenter i måneden.