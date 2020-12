Robyn til Piknik i Parken

Arrangørene begynner å se konturene av Piknik i Parkenfestivalen 2021 – og på programmet står nå også svenske Robyn.

Robyn fotografert på scenen. Nå er hun ventet til PiPfest i Oslo til sommeren. Foto: Claudio Bresciani/TT / NTB

NTB

Nå nettopp

Fra før er Massive Attack, Cat Power og The Specials bekreftet til neste års PiPfest som går av stabelen i Sofienbergparken i Oslo.

Robyn får æren av å avslutte festivalen lørdag 19. juni 2021, melder arrangørene.

– 2020 ble året vi måtte danse for oss selv. Det er derfor en fantastisk følelse å kunne se fram mot neste sommer, masse mennesker og hvor vi sammen skal danse og synge til «Dancing On My Own» under ledelse av Robyn i Sofienbergparken mitt på løkka, sier Lars Tefre Baade. Han er presseansvarlig for PiPfest.

– Robyn er artisten som flest publikummere har ønsket seg til festivalen, og hun har alltid stått på vår ønskeliste, legger han til.

Neste års festival er planlagt 17.–19. juni 2021.