Netflix vil ikke utstyre «The Crown» med en påskrift om at det er fiksjon

Netflix kommer ikke til å skrive inn en informerende tekst på episodene i «The Crown»-serien, som forklarer at det følgende er fiksjon, ifølge BBC.

Emma Corrin og Josh O'Connor i en scene fra «The Crown» hvor de spiller Diana og Charles. Foto: Ollie Upton/Netflix via AP

NTB-TT

14 minutter siden

Serien om det britiske kongehuset er inne i sin fjerde sesong, der forholdet mellom prins Charles og prinsesse Diana er svært sentralt.

Sesongen har skapt debatter i Storbritannia, blant annet har skildringene av Dianas spiseforstyrrelser, og Charles behandling av ektefellen, skapt debatter.

Debatten har nådd politikerhold, der den britiske kulturministeren Oliver Dowden har uttalt at Netflix bør opplyse seerne om at serien er fiksjon. Han frykter at en hel generasjon skal ta til seg serien som om den er fakta, og han får støtte fra skuespilleren Helena Bonham Carter, som spiller prinsesse Margaret i serien, og Dianas bror, Charles Spencer.

Netflix svarer nå på kritikken og forklarer at serien hele tiden er blitt beskrevet og omtalt som en dramatisering.

«Derfor har vi ikke planer om, eller behov for, å ha med en advarsel», skriver strømmetjenesten i et svar til BBC.

«The Crown»-skaperen Peter Morgan har tidligere omtalt serien som en handling som springer ut av kreativ fantasi, der det gjøres bruk av både research og dramatisering.