Anmeldelse av «Krittringen»: «Lidende kvinneansikter og rulling i aske. Hva med å finne nye måter å vise krig på?»

Den kaukasiske krittringen er moral, thriller og teaterlek i samme drama. Men på Nationaltheatret er komedien langt bedre enn krigen.

8 minutter siden

Scenegulvet er fylt av hauger med aske, mens skuespillerne er kledd i svart. Det er altså ingen tvil. Her skal det bli krig, kaos og menneskelig lidelse.

Vi er i et Georgia i opprør, men det tar tid før vi skjønner at revolusjonen er i gang. Vi venter enda lenger før vi bryr oss om karakterene. Det er først når det kommer inn en bonde med bukseseler, at Krittringen blir noe mer enn en halvveis kveld i teateret.