«Teheran» er en intens spionthriller

Skaperen av sensasjonen Fauda har dratt til Iran. «Teheran» er spionthriller av beste klasse.

Nå nettopp

Du finner knapt bedre spenning enn dette i strømmeabonnementene dine. For helt siden Israel lagde seriene Homeland og In Treatment ble basert på, har landet vært en viktig aktør i global serieproduksjon. Med Teheran holder de koken.

Et fly fra Jordan til India må brått lande i Teheran. To israelske backpackere svetter. De vet at de ikke er ønsket i Iran. Nervøsiteten bobler over i ren frykt da de dras til side på den iranske flyplassen. Snart flyr slag gjennom rommet. De blir tatt i løgn, og Revolusjonsgarden er klar med sin beste etterforsker.