Rapper vil ta «fuck politi»-sak til Høyesterett hvis han må

– Hvorfor blir du beskyttet hvis du hetser muslimer, men havner i fengsel hvis du sier «fuck politi»? spør rapperen Kamelen.

Kjetil K. Ullebø

Marita Ramsvik

7 minutter siden

(Bergens Tidende): Tirsdg skal Marcus Møll Kabelo Mosele, bedre kjent under artistnavnet Kamelen, møte i retten i Kristiansand. Tidligere i sommer mottok han et forelegg for tre hendelser i forbindelse med en konsert i desember 2018, et forelegg som han nekter å godta.

– Det er en viktig sak. Jeg er villig til å ta denne hele veien til Høyesterett hvis jeg skulle bli dømt, sier Mosele til BT.