«Delete Me»: Ambisiøst – men går seg vill på veien

Delete Me er knallhardt norsk drama om russetid, sosiale medier og ufrivillig porno. Dessverre går serien seg vill i virkemidler.

Thea Sofie Loch Næss spiller Marit i det norske dramaet «Delete Me». Hun opplever at venninnen Marions sexvideo fra en russebuss blir offentliggjort på nett. Foto: Drama Einar / Nordic Entertainment Group

45 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Delete Me Viaplay, syv episoder. Premiere søndag 7. mars. Serieskaper: Marie Kristiansen. Med Thea Sofie Loch Næss, Amalia Holm og Axel Bøyum Vis mer

To jenter krangler i en svømmehall. Vi ser dem sammen med kameraet fra bunnen av bassenget. Snart har krangelen blitt slåsskamp, og de er begge i vannet. Én av dem blir liggende igjen livløs.

Vi får rulletekst og beskjed om at episode én egentlig er episode syv. Delete Me starter slik, og så går den sakte bakover i tid for å nøste opp i det ungdommelige dramaet. Grepet er ikke ukjent. Vi så det i Christopher Nolans gjennombrudd Memento. Den franske voldtektsthrilleren Irréversible benyttet også samme triks med sterkt resultat. Det kan være effektivt, men er også en mildt sagt utfordrende form. Delvis for seer, men mest for kunstner.