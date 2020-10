Sir Sean Connery (90) er død

Den kjente James Bond-skuespilleren er død, 90 år gammel, melder BBC.

Skotten var den første James Bond i de kjente filmene om agent 007, og skapte den ikoniske figuren basert på bøkene til Ian Fleming.

Connery begynte sin karriere som skuespiller ved et turnéteater og spilte mindre roller innen TV og film fra 1956. Han vokste opp i fattige kår i Edinburgh, og jobbet blant annet som melkemann og livvakt før skuespillerkarrieren skjøt fart.

Han ble verdenskjent som den britiske spionen og definerte rollen, den erkebritiske spionen som satte alt inn på å redde Storbritannia samtidig som han sjarmerte mange kvinner på sin vei.

Han ble adlet for sin lange skuespillerkarriere og kunne derfor titulere seg sir.

Den første filmen «Dr. No» i 1962 spilte han mot Ursula Andress. Den siste filmen «Never Say Never Again» i 1983. I mellomtiden sjarmerte han seg gjennom mange spiondramaer med «From Russia With Love» og «Goldfinger».

Senere spilte han hovedrollen i «Rosens navn» og «Jakten på Rød oktober».

Han fikk Oscar for beste birolle i 1997 i filmen «De ubestikkelige». Han fikk også to Bafta-priser og tre Golden Globe-statuetter.

Connery var en svoren tilhenger av skotsk uavhengighet og var medlem av det skotske nasjonalistpartiet, SNP. Han var gift to ganger.

Dødsårsaken er ennå ikke kjent, skriver The Guardian.