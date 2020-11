Her er vinneren av høstens gamingduell

TEST: Playstation 5 er den beste av høstens to nye spillkonsoller. Her er åtte svar som forklarer hvorfor.

Ser du lysgnistene rundt skurken Spiderman sparker, og skinnet fra lyskasteren i bakgrunnen? Lyseffektene skiller den nye spillgenerasjonen fra den gamle. Sony

11. nov. 2020 12:01 Sist oppdatert nå nettopp

For første gang på syv år kommer både Xbox og Playstation med nye konsoller nå i november. Sony sendte meg en Playstation 5 (PS5) til test for to uker siden. Nå har jeg sammenlignet den med konkurrenten Xbox Series X.