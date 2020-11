TV-anmeldelse: Årets mest fengende serie om sjakk og piller

2020 fortsetter å overraske. En serie om sjakk, piller og livet på barnehjem er årets mest fengende fortelling.

Anya Taylor-Joy spiller Beth Harmon i Netflix-serien «The Queen’s Gambit». Phil Bray/Netflix

6. nov. 2020 17:06 Sist oppdatert nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta The Queen’s Gambit Netflix, syv episoder. Serieskapere: Scott Frank, Allen Scott. Manus: Scott Frank

Med: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Moses Ingram, Isla Johnston, Thomas Brodie-Sangster Vis mer

En serie om sjakk, piller og barnehjem er blitt 2020s mest fengende fortelling. Beth Harmon er hovedpersonen. Rundt seg har hun et fargesprakende galleri av det fineste Netflix har å by på.

The Queen’s Gambit åpner midt på 1950-tallet. Åtte år gamle Beth Harmon sendes på barnehjem etter at moren kjører seg i hjel. Den stille piken får god hjelp av frekke Jolene og grønne piller. Hun blir avhengig av beroligende medikamenter og sjakk med barnehjemmets vaktmester, Mr. Shaibel. Det viser seg raskt at hun har en skarp hjerne for sjakk.

Serien følger henne fra kjellersjakk med vaktmesteren via mesterskap til kamp mot stormesteren Borgov i Moskva. På veien kommer all slags utfordringer. Pilleavhengighet. Mislykket intimitet. Alkoholisert fostermor. Fraværende fosterfar. Kristne aktivister.