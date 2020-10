Ny rektor på Kunsthøgskolen velges etter nyttår

– Det viktigste nå er å prøve å en felles retning for Kunsthøgskolen, sier styremedlem Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Torsdag diskuterte styret ved Kunsthøgskolen en ny retning for skolen. Det skjedde etter at Måns Wrange tirsdag sa opp som rektor.

Wrange trakk seg tre år tidligere enn det som var planlagt, blant annet på grunn av det harde debattklimaet ved skolen. En gruppe studenter og ansatte ønsker et oppgjør med det de mener er rasisme og sexisme ved skolen. Det er også foreslått en rekke endringer i pensum. Wrange støtte dette. Andre er redd for at skolen på denne måten politiseres og at ytringsrommet innskrenkes.