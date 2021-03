Rumenske Radu Jude stakk av med Gullbjørnen i Berlin

«Bad Luck Banging or Loony Porn» vant Gullbjørnen under filmfestivalen i Berlin. Den handler om en sexfilm på avveie og en kvinnes kamp for å begrense skadene.

«Bad Luck Banging or Loony Porn» er en kommende luxembourgsk-tsjekkisk-kroatisk-rumensk drama-film skrevet og regissert av Radu Jude Foto: Berlinalen

NTB

Nå nettopp

Filmen er regissert av rumenske Radu Jude.

Årets Berlinale er som så mange andre arrangementer preget av pandemien og er blitt avviklet som et virtuelt arrangement.

Tyske Maren Eggert vant festivalens skuespillerpris, som for første gang var kjønnsnøytral.

Her er listen over årets vinnere:

Gullbjørnen: Bad Luck Banging or Loony Porn - Radu Jude

Sølvbjørnen: (Wheel of Fortune and Fantasy - Ryusuke Hamaguchi

Juryprisen: Mr Bachmann and His Class - Maria Speth

Beste regi: Dénes Nagy - Natural Light

Beste skuespiller: Maren Eggert i I'm Your Man

Beste birolle: Lilla Kizlinger i Forest - I See You Everywhere

Beste manus: Hong Sangsoo- Introduction

Beste kunstneriske bidrag: Yibrán Asuad for klipp i A Cop Movie.