Han overlevde holocaust. Nå har 100-åringen skrevet bok om livet som «verdens lykkeligste mann».

Jødiske Eddie Jaku overlevde Buchenwald og Auschwitz. Etter redslene i nazistenes dødsleirer ga han seg selv et løfte.

Et belte var den eneste personlige eiendelen jødiske Eddie Jaku ikke ble fratatt da han kom til Auschwitz. Nå har hundreåringen debutert med memoarbok. Foto: Katherine Griffiths

8 minutter siden

Tilbake til Tyskland i 1930-årene: Under falsk identitet tar unggutten Eddie Jaku utdannelse som maskiningeniør i Tuttlingen, en by langt fra hjembyen Leipzig. Han sover på et barnhjem i en sovesal med mye eldre gutter. Hver dag frykter han å bli avslørt som jøde. Utdannelsen skal senere redde livet hans.

9. november 1938 reiser han 18 år gammel hjem på overraskelsesbesøk.