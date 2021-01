Ny TV-serie om mannen som holdt en hel by som gissel

Netflix-dokumentar forteller om jakten på Night Stalker. Men serien sier ikke så mye om hvorfor Richard Ramirez ble en av USAs mest brutale drapsmenn.

Richard Ramirez ble arrestert i 1985. Da hadde han holdt Los Angeles som gissel med drap, voldtekter og barnekidnappinger. Her viser han frem et pentagram i hånden. I samme sekvens sier han «Hail Satan!» til fotografene. Foto: Netflix

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Night Stalker: The Hunt For A Serial Killer Netflix, fire episoder. Premiere 13. januar. Regi: Tiller Russell. Med: Frank Salerno, Gil Carillo, Richard Ramirez. USA. Dokumentar. Vis mer

Man skal ikke være mye interessert i krimhistorie før Los Angeles får en spesiell plass. Byen byr på en miks av solrik glamour, vibrerende populærkultur og mørk kriminalitet.

Drapet på Elizabeth Short, kjent som Black Dahlia, i 1947 er et av Hollywoods største mysterier. Raymond Chandler definerte byen i samme tidsrom med detektiven Philip Marlowe. Charles Manson la et teppe av skrekk over byen da han instruerte det groteske drapet på skuespilleren Sharon Tate. Hvorfor ble pornostjernen John Holmes arrestert i anledning Wonderland-mordene? Hva hadde LAPD og Rampart-skandalen å gjøre med drapet på rapperen Notorious B.I.G.?