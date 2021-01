Åpner året med livestrøm – og tror det vil være begrensninger frem til sommeren

Nasjonal Jazzscene åpner 2021 med å strømme de to første konsertene og har en god grunn.

Vinter og ski? Iallfall jazz fra Hedvig Mollestad Trio, som er klare for livestrømmet konsert fra Nasjonal Jazzscene – Victoria neste fredag. Foto: Julia Marie Naglestad

– Vi har planlagt åpning av sesongen vår 22. januar, dagen etter hva-kommer-nå dagen til Oslo kommune. Det er litt for spennende rett og slett, heter det fra den nasjonale jazzscenen i Oslo.

Det siktes til at nedstengningen i Oslo varer og til og med 21. januar, og at det da vil komme beskjed om videre tiltak. Derfor blir det livestrømming to kvelder på rad neste uke.