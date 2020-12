Historien om fjellreven som må lære å akseptere seg selv, imponerer ikke vår anmelder.

En ond hvalross ødelegger for muligheten til å formidle noe av verdi om klimakrisen.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Operasjon Nordpolen – Svippen på eventyr På kino. Regi: Aaron Woodley. Norske stemmer: Anders Bye, Christoffer Staib, Espen Sandvik, Ida Lind, Johannes Joner. USA / England. Barnefilm. Vis mer

Det mest forfriskende med denne animasjonsfilmen for hele familien er at den ikke bedriver dobbeltkommunikasjon. Her er ingen populærkulturelle referanser som ekstra bonus for de voksne.

Underlig nok bruker filmskaperne stemmeskuespillere ingen under 30 har hørt om, fra John Cleese til Michael Madsen og Alec Baldwin. Men det slipper vi å tenke på. De norske stemmene er som vanlig helt greie. Og det er kanskje hovedutfordringen til filmer som denne. Den er så gjennomsnittlig på så mange måter at den ikke stikker seg ut. Når den slippes i julen samtidig med Pixar/Disneys mesterlige Sjel, kan det fort bli et problem.