Bokanmeldelse: Hun kom østfra til Boston. I byen der 75 prosent stemte for Brexit føler hun seg ikke velkommen.

Egentlig er min eneste innvending mot denne spennende reportasjeboken at den handler forholdsvis lite om Brexit, til tross for at tittelen lover det.

Aleksandra har drømmer om et bedre liv, men må kjempe for å få mat på bordet hver dag. Foto: Line Ørnes Søndergaard

Gunnar Kagge Bokanmelder og journalist

