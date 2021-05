Her er våre tips til Oslo Pix

Endelig blir det filmfestival også på kino.

Her er fem godbiter fra årets program. Foto: Oslo Pix

31. mai 2021 12:16 Sist oppdatert nå nettopp

Filmfestivalen som har som mål å bringe deg det beste av det beste fra våre naboland og de internasjonale filmfestivalene, er tilbake. Dermed markeres starten på årets festivalsesong, som heller ikke i år blir normal.

Oslo Pix ble arrangert for første gang i 2017. I fjor ble festivalen avlyst på grunn av den pågående pandemien. Nå er den tilbake. Festivalen kombinerer digitale visninger og visninger på kino.

Festivalprogrammet er kanskje ikke like stort som det normalt ville vært, men det er mange godbiter på programmet. Aftenpostens filmanmelder May Synnøve Rogne plukket ut fem godbiter du bør få med deg.

Fakta Oslo Pix Arrangeres fra 31. mai til 10. juni

Noen filmer vises på kino, mens andre vises digitalt.

Mer informasjon finner du på www.oslopix.no Vis mer

Katherine Waterston og Vanessa Kirby. Foto: Vlad Cioplea

The world to come

Regi: Mona Fastvold

Med: Katherine Waterston, Casey Affleck, Vanessa Kirby, Christopher Abbott

Vises kun på kino

Mona Fastvolds film hadde premiere på filmfestivalen i Venezia i fjor. Der fikk den strålende anmeldelser og ble premiert for sin skildring av forholdet mellom to gifte kvinner i 1800-tallets USA.

Nok en sterk innsats fra Riz Ahmed. Foto: Oslo Piz

Mogul Mowgli

Regi: Bassam Tariq

Med: Riz Ahmed, Aiysha Hart, Alyy Khan

Digital visning

Riz Ahmed ble nominert til Oscar for Sound of Metal, og han gjør nok en fantastisk rolle som den britisk-pakistanske rapperen Zed. I Mogul Mowgli, som ble vist på filmfestivalen i Berlin i fjor, får Zed oppfylt drømmen om å varme opp for sin favorittartist, men ting går ikke helt som planlagt. Sårt og gripende er gode stikkord.

Pengenes mysterium forklares i tysk dokumentar. Foto: Oslo Pix

Oeconomia

Regi: Carmen Losmann

Dokumentar

Digital visning

Denne tyske dokumentarfilmen fra fjorårets Berlinale er en spennende historie om noe som angår oss alle – enten vi vil eller ei. Hvordan blir egentlig penger til? Penger preger alt vi foretar oss, men hvorfor børsen og renten år opp eller ned er ikke alltid like logisk.

Stille før stormen. Foto: Oslo Pix

Bad Tales

Regi: Damiano og Fabio D’Innocenzo

Med: Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani

Digital visning

En sitrende, mørk og urovekkende historie fra en av Romas forsteder, som også ble vist i Berlin i fjor. På overflaten er alt tilsynelatende normalt, men under overflaten er det alt annet enn rolig. Varmen tærer på, foreldre krangler, barna vil bare bort. Du som seer, venter på at noe skal eksplodere. Og det gjør det.

Jasna Djuricic spiller tolken Aida. Foto: Arthaus

Quo Vadis, Aida

Regi: Jasmila Žbanić

Med: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler

Vises kun på kino

Jasmila Žbanićs film var Bosnia-Hercegovinas Oscar-bidrag. Dette er en sterk film om massakren i Srebrenica for 25 år siden. Aida jobber som FN-tolk. Når de serbiske styrkene invaderer byen, søker hun og familien og tusenvis av andre bosniere tilflukt i FN-leiren. The Guardians anmelder Peter Bradshaw ga filmen toppkarakter.