Digitale verktøy kan gi flere nordmenn tilbud om behandling, ifølge en ny rapport. – Pasientene har etterspurt slike løsninger lenge, sier psykolog.

Nå nettopp

– For noen år siden trengte jeg noen å prate med. Da bestemte jeg meg for å prøve ut videobehandling, sier Mikkel Sibe (22).

Han studerer til å bli barnehagelærer på Oslo Met og har gode erfaringer med digital psykisk helsehjelp. Sibe benyttet tjenesten Wake Me Up Norway. Det er et gratistilbud som gir unge i alderen 16–23 mentaltrening og coaching gjennom en app.