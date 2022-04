Oslo før: Så samles vi på ... Youngstorget

1. mai passer det å stoppe opp på Youngstorget. Her har oslofolk tradisjon for å gi uttrykk for meninger, krav og protester ved å rope, lytte, applaudere, synge og snu ryggen til.

Det nye torget ble anlagt på Youngs løkke på Bymarka.

Da Youngstorget ble anlagt midt på 1800-tallet, ble det offisielt kalt «Nytorvet». Det nye torget skulle dekke et nytt og større behov. Utover 1800-tallet hadde Christianias kraftige befolkningsvekst ført til at mange flere bønder kom inn til byen for å selge sine produkter. Det gamle Stortorvet ble rett og slett for lite. Byen trengte et nytt torg med mer plass.