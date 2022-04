– Vi må gjøre det klinkende klart at religioner ikke skal vernes fra å bli krenket

Maria Zähler (Frp) mener koranbrenning må beskyttes av ytringsfriheten. Rashid Nawaz (Ap) vil at det straffes. Grensen for en ulovlig ytring bygger på krevende vurderinger, ifølge politiet.

Nestleder i Oslo Frp, Maria Zähler, fordømmer brenning av religiøse symboler. Hun mener likevel at handlingen må være lov.

Tirsdag skrev Aftenposten at kun én av tre nordmenn mener brenning av religiøse symboler bør være lov.

Spørsmålet er igjen høyaktuelt etter opptøyene i Sverige den siste tiden. De ble utløst da den danske politikeren Rasmus Paludan varslet at han ville brenne Koranen under valgmøter. Senere ble Paludan anmeldt for «hets mot en folkegruppe».