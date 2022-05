Regissør med skarp kritikk av svensk teaterbransje: – Nesten som en sekt

Jenny Andreassons bok har skapt debatt om teatermiljøet i Sverige. Hun beskriver det som giftig. – Kjenner meg overhodet ikke igjen, svarer tidligere teatersjef.

Den anerkjente svenske regissøren Jenny Andreasson er blitt bokdebutant. I den beskriver hun skyggesidene ved svensk teaterbransje.

20 minutter siden

– Jeg tenkte at jeg hadde mistet meg selv, og at dette spillet hadde tatt over hele mitt liv. Jeg hadde det så dårlig.

Slik skildrer Jenny Andreasson slutten av sin tid på Kungliga Dramatiska Teatern, bedre kjent som Dramaten. Regissøren var ansatt ved Dramaten fra 2010 til 2020. Deler av tiden utspilte det seg mye drama i kulissene, ifølge Andreasson.