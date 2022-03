Eurovision-favorittene fra Ukraina kjemper for landet sitt – ber fansen om hjelp med å protestere

Ukrainas Eurovision-bidrag Kalush Orchestra er tippet som favoritter i Italia i mai. Men nå har de lagt bort instrumentene og grepet til våpen og frivillig innsats for å forsvare landet sitt.

Oleh Psiuk i Ukrainas Eurovision-bidrag «Stefania» driver en hjelpeorganisasjon for internflyktninger i Ukraina, mens andre av medlemmene i Kalush Orchestra har gått inn i forsvaret av hjemlandet.

NTB

16. mars 2022 13:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Eurovision er veldig viktig for oss. Men det er enda viktigere at våre venner og vår familie overlever, sier sangeren Oleh Psiuk til SVT.

Kalush Orchestra kom først på andreplass i den nasjonale finalen. De fremførte en hyllestlåt til ukrainske kvinner, «Stefania». Den er nå dedisert til alle landets mødre. De rykket opp til førsteplass da vinneren valgte å trekke seg etter avsløringen om en ulovlig reise til Krim.

Men bare dager etter at bandet fikk beskjed om at de skulle representere Ukraina i Eurovision, angrep Russland. Oleh Psiuk sier til SVT Nyheter at bandet var på vei tilbake til Kyiv fra en konsertturné da krigen brøt ut.

– Det vi håper aller mest på nå, er at krigen skal ta slutt. Selv om enkeltmennesker i Europa eller verden ikke kan stoppe dette, kan dere skrive om det i sosiale medier og protestere høylytt. Gå ut og demonstrer. Be Nato om å stenge vårt luftrom så vi slipper å beskytes med roboter hver dag og i stedet får hjelp, oppfordrer Oleh Psiuk i intervjuet.

Driver en frivillig organisasjon

Flere av bandmedlemmene har gått inn i det militære forsvaret av Ukraina. Psiuk driver en frivillig organisasjon som hjelper internflyktninger. Ifølge SVT har han også samlet inn penger til landets forsvar.

På Instagram deler gruppen en video der «Stefania» er å høre. Her vises bilder fra kampene i hjemlandet. Vi ser en sivilbefolkning som rammes og demonstrasjoner mot krigen klippet inn med opptak av hvordan det var før. En annen video viser kvinner og barn som lager molotovcocktailer, også den med «Stefania» som bakgrunn.

– Alle jeg snakker med, uansett hva de gjorde før krigen, jobber for tiden utelukkende for landets beste, skriver Oleh Psiuk på Instagram.