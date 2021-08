Kjendisene bruker den. Vennene dine bruker den. Men mange bruker denne emojien feil.

En italiensk hånd, symbol for fisting eller et ikon for å spise uten bestikk? Nordmenn bruker den populære emojien på mange forskjellige måter.

Det er halvannet år siden pinched fingers dukket opp på listen over nye emojis. Ifølge emojipedia bruker mange nordmenn den italienske hånden på feil måte.

Du har kanskje lagt merke til at influensere, kjendiser og venner har brukt den i sommer. Pinched fingers-emojien fungerer som bildetekst til fotografier av toppturer, deilige middager og andre ferieminner.

«Hvorfor elsker jeg denne emojien så intenst plutselig,» spurte Sophie Elise Isachsen på en Instagram-story med et bilde av emojien denne uken.