Teateranmeldelse: Kunne gått rett inn i vår tid, men lykkes ikke helt

Oslo Nyes Heksejakt ser ut som Ukrainas Eurovision-bidrag – og høres ut som 1900-tallets Broadway. Det er både en kompliment og en kritikk.

«Heksejakt» er storslått og spennende visuelt. Vår anmelder savner likevel et ekstra knepp som tar oppsetningen inn i vår tid. Her med Anders Baasmo og Thea Lambrechts Vaulen.

Nå nettopp

Arthur Miller skrev Heksejakt i sinne og undring. Dramatikerens gode venn, regissøren Elia Kazan, hadde stått foran The House Committee on Un-American Activities og navngitt teaterkolleger for å ha vært medlem av kommunistpartiet.