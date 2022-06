Heftig rocketeater

Iron Maiden satte et kraftig punktum for Tons of Rocks første dag.

Eivind August Westad Stuen

6 minutter siden

Festivalsommeren er godt i gang, og denne uken arrangeres landets største festival. Tons of Rock venter omlag 80.000 besøkende i løpet av de neste dagene. Det er ganske drøyt. Men kanskje ikke så overraskende med artister som Mastodon, Deep Purple og Opeth på plakaten. Og ikke minst Iron Maiden, som spilte foran et gigantisk folkehav torsdag kveld.