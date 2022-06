Forfatteren sporer rasismen tilbake til kolonitiden. Oppfordrer folk til å kaste tomater på statuer.

Forfatter Sathnam Sanghera hevder imperialismen er roten til det meste som er gått galt i Storbritannia. Denne arven angår også nordmenn, mener han.

Den indiskættede Times-journalisten Sathnam Sanghera presenterer «Empireland»-prosjektet sitt under Norsk litteraturfestival.

Emil Mohr Journalist

10 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

LONDON (Aftenposten): Det er sterke saker Sathnam Sanghera (45) inntar Lillehammer Litteraturfestival med denne helgen. Festivalen har britisk tema i år. Skal dette landet forstås i dag, må de konfrontere sin fortid som imperiemakt, mener forfatteren.

Han fører bevis verdt nesten 100 sider kildereferanser i bestselgeren «Empireland: How Imperialism Has Shaped Modern Britain». Her konkluderer Times- og Channel 4-journalisten med at imperiefortiden er roten til det meste som er gått – og går – galt i hjemlandet.